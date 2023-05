Incendio in un’abitazione ad Affile: i pompieri salvano due persone, tra cui un disabile Momenti di paura in un’abitazione di Affile, dove i vigili del fuoco hanno salvato due persone, tra le quali un disabile e domato in breve tempo le fiamme.

A cura di Alessia Rabbai

Uno dei vigili del fuoco durante l’intervento.

Incendio in un'abitazione in via Colle Meridiano nel Comune di Affile in provincia di Roma. I vigili del fuoco hanno salvato due persone, delle quali una disabile, e l'hanno affidate alle cure del personale sanitario. Il rogo si è sprigionato la mattina presto di oggi, lunedì 8 maggio. Secondo le informazioni apprese erano poco prima delle ore 6.40 quando alla Sala Stampa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma è arrivata la segnalzione di un rogo divampato in un appartamento, con la richiesta urgente d'intervento.

Accertamenti sulle cause che hanno provocato l'incendio

Non è chiaro da dove siano partite le fiamme e neanche cosa le abbia originate. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per capire cosa sia successo e le cause che hanno provocato l'incendio. Sul posto è giunta la squadra 14/A del distaccamento di Subiaco, che ha dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo nell'abitazione al piano terra con l'aiuto di un'autobotte all'altezza del civico 4.

Nessun danno strutturale per il rogo

I pompieri hanno concluso l'intervento, una volta domate le fiamme sono entrati all'interno dell'abitazione, dove hanno fatto la conta dei danni. Le due persone tratte in salvo sono state affidate alle cure dei medici, che le hanno sottoposte agli accertamenti del caso, ma da quanto si apprende fortunatamente non sono gravi. Dalle verifiche svolte non sono emersi danni strutturali né all'appartamento, né alla palazzina, così come alle altri abitazioni. Presenti sul posto per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri e il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.