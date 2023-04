Incendio in un’abitazione a Casal Lumbroso: i vigili del fuoco salvano due bambini e una disabile Momenti di paura per due minorenni e una persona disabile, rimasti coinvolti in un incendio in un’abitazione in zona Casal Lumbroso. I vigili del fuoco li hanno salvati e stanno bene.

A cura di Alessia Rabbai

Un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via Massimilla, in zona Casal Lumbroso a Roma. A rimanere coinvolti sono stati due minorenni, di nove e quattordici anni e una persona disabile sulla cinquantina, che sono stati tratti in salvo. Il rogo è divampato nella serata di ieri, domenica 23 aprile, intorno all'ora di cena. Erano circa le 20.30 quando le fiamme si sono orginate all'interno di un'abitazione al piano terra all'altezza del civico 188. Non è chiaro da cosa siano partite, se dal malfunzionamento di un elettrodomestico o per un cortocircuito, oppure ancora da una candela o una sigaretta dimenticate accese. Il fuoco ha bruciato l'appartamento, sprigionando fumo.

Arrivata la chiamata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono giunte due squadre, la 4A e la 7A, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo con l'aiuto di un'autobotte e il TA/6. I pompieri hanno portato in salvo un bambino di nove anni e un adolescente di quattordici, che stanno bene. Insieme ai due minorenni i vigili del fuoco hanno salvato anche una persona disabile, che è rimasta lievemente intossicata. Tutti e tre sono stati fatti uscire dall'appartamento in fiamme e affidati alle cure del personale sanitario giunto nel frattempo sulo posto con diversi mezzi di soccorso.

Arrivati in ospedale sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso, per verificare le loro condizioni di salute. Stanno tutti bene, ma lo spavento è stato grande. I pompieri hanno estito il rogo dopo alcune ore e hanno messo in sicurezza l'abitazione, all'interno della quale dovranno svolgere un sopralluogo per valutarne i danni e la stabilità. Presenti per gli accertamenti di propria competenza gli agenti della Polizia di Stato.