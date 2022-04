Incendio in una villetta di campagna ad Aprilia: morti padre e figlio Tragedia ad Aprilia, dove padre e figlio sono morti in un incendio all’interno di una villa in campagna.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio

Un incendio è divampato in una villa in via della Muletta ad Aprilia. Nel rogo sono morti un uomo di settantasette anni e suo figlio, di cinquantacinque, Enrico e Andrea Curzi. I drammatici fatti risalgono alla notte tra giovedì 31 marzo e venerdì primo aprile e sono avvenuti nelle campagne del territorio pontino. Secondo le informazioni apprese le fiamme si sono originate all'interno dell'abitazione, a dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto arrivata la chiamata d'emergenza alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono intervenuti i pompieri, con diverse squadre e l'autobotte. I soccorritori hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, ma una volta entrati all'interno della villa hanno scoperto i due cadaveri. Per padre e figlio non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, le fiamme hanno infatti reso inaccessibili le vie di fuga e sono probabilmente rimasti intossicati dal fumo che ha invaso le stanze.

Ipotesi corto circuito

Presente nella villa anche il personale sanitario arrivato in ambulanza. L'ipotesi è che l'incendio possa essere scaturito da un corto circuito. Per i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche necessarie, le salme sono state trasferite in obitorio, dove si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia. Gli esami sui corpi potrebbero servire a confermare le cause del decesso e ad aiutare gli investigatori a far luce sull'accaduto. La villa è stata posta sotto sequestro.