Incendio in un palazzo a Roma, persone intrappolate all’interno: 18 intossicati Incendio in un palazzo in zona Prima Porta. Le fiamme sarebbero divampate all’interno di alcune cantine dello stabile.

A cura di Enrico Tata

Incendio in un palazzo di sette piani a Roma in via Inverigo 20, zona Prima Porta. Diciotto persone sono rimaste intossicate dai fumi sprigionati dalle fiamme. Sono stati trasportati tutti al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy. L'incendio sarebbe divampato, per motivi ancora da chiarire, all'interno di alcune cantine del palazzo.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto intorno alle 14,30 di oggi, lunedì 2 maggio. Sono state inviate due autopompe, un'autobotte, un carro teli, un carro autoprotettori. L'incendio, come detto, è divampato in diverse cantine della palazzina. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e durante le operazioni di soccorso, sono stati messi in salvo diversi condomini, che non riuscivano ad uscire di casa per via del fumo che aveva invaso completamente le scale interne. Per questo i residenti nel palazzo sono stati messi in salvo con l'autoscala, così come si può osservare nelle fotografie diffuse dai vigili del fuoco.