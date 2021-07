Un incendio è esploso all'interno del Museo della via Ostiense a Roma: l'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivato attorno alle 13.14 di oggi, sabato 10 luglio. Sul posto sono state inviate diverse squadre dei pompieri. Sono state tratte in salvo quattro persone e due di loro sono state trasportate all'ospedale più vicino. Al momento sembrerebbe che nessuno di loro sia in pericolo di vita.

Due persone trasportate in ospedale

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, oltre a spegnere le fiamme, sono stati impegnati nel tentativo di liberare le quattro persone rimaste intrappolate dentro la struttura. Una volta tratte in salvo, sono state affidate al personale del 118. Gli operatori dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno ritenuto necessario trasportare in ospedale due persone: un uomo di ottant'anni e una donna di settanta anni. Entrambe infatti sono rimaste intossicate a causa del fumo inalato. Non sembrerebbero però essere in pericolo di vita.

Il rogo è esploso all'interno dell'ex abitazione del custode

Il rogo è esploso all'interno dell'ex abitazione del custode. La struttura è esterna al museo. Non è ancora chiaro cosa possa averlo provocato. I vigili del fuoco, una volta domate le fiamme, svolgeranno tutti i rilievi del caso per capire quali siano state le cause. E soprattutto se vi siano responsabilità terze o se sia stato causato da un malfunzionamento. Al momento non sono stati rilevati danni importanti: alcuni danneggiamenti sono stati registrati all'intonaco dell'abitazione stessa e alcuni disagi alla struttura del museo a causa della fuligine che l'incendio ha generato.