Incendio in un garage a Valcanneto: donna cerca di spegnere le fiamme e resta intossicata Momenti di paura per una donna rimasta intossicata dal fumo, mentre cercava di arginare le fiamme divampate nel garage di una villetta a Cerveteri. È stata trasportata in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

I pompieri al lavoro (Immagine dei vigili del fuoco)

Incendio nel garage di una villa in via Pergolesi a Cerveteri, dove una donna di quarantasette anni, la proprietaria, è rimasta intossicata. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 settmbre, nel box di un'abitazione nella frazione Valcanneto. Non è chiaro cosa abbia originato le fiamme, sulle cause sono al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quanto si apprende erano circa le ore 14.30 quando il fuoco è divampato all'interno del garage della villetta ed è scattato l'allarme.

La proprietaria della villa cercato di arginare le fiamme

La donna improvvisamente ha avvertito un forte odore di bruciato ed è intervenuta, perché temeva che il rogo arrivasse ai piani superiori, ha cercato di arginarlo prima che si diffondesse ulteriormente, ma è rimasta intossicata dal fumo. Sul posto arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma sono arrivati i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. L'incendio è stato domato in breve tempo ed una volta estinte le fiamme i vigili del fuoco sono entrati all'interno del garage, per fare la conta dei danni.

La donna intossicata trasportata in ospedale

Per la donna rimasta intossicata è stato necessario invece ricorrere a cure mediche. Soccorsa dal personale sanitario nel frattempo giunto preventivamente sul posto, che le ha somministrato l'ossigeno, è stata presa in carico dai sanitari e trasportata al vicino Aurelia Hospital. Presenti per gli accertamenti di loro competenza e a supporto dell'intervento i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. Per quanto riguarda le conseguenze sulla struttura il garage e la sala hobby sono stati gravemente danneggiati, ma fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto l’appartamento. I locali sono stati solo invasi dal fumo, che i pompieri hanno fatto uscire aprendo le finestre.