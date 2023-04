Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono cinque persone rimaste intrappolate Una delle cinque persone, una volta tratta in salvo, è stata affidata alle cure del 118 per accertamenti: i 5 si erano rifugiati in una chiostrina al piano superiore.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel corso della mattinata di oggi, 14 aprile 2023, a Segni, comune in provincia di Roma che si trova a circa una decina di chilometri da Colleferro: un appartamento è andato a fuoco in via Ungheria, al civico 11. Ad essere avvolto dalle fiamme è stata un'abitazione situata al quarto piano di una palazzina di cinque. Sul posto, non appena allarmati, sono arrivati i vigili del fuoco.

I pompieri, arrivati sia dal Comando di Roma che da quello di Frosinone, che ha inviato due squadre per aiutare i colleghi, hanno provveduto a svolgere le operazioni di spegnimento e che hanno messo in salvo cinque persone che erano rimaste intrappolate al piano superiore.

Cinque persone rimaste intrappolate e salvate dai vigili del fuoco

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco con l'APS 16A di Colleferro che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. Nel corso del loro intervento i pompieri hanno provveduto a salvare cinque persone che si erano rifugiate in una chiostrina al piano superiore rispetto a quello avvolto dalle fiamme: trovandosi all'aperto, il luogo non era invaso dal fumo.

Leggi anche Peschereccio in fiamme nel canale di Fiumicino, intervengono i vigili del fuoco

Nonostante questo, non appena tratte in salvo le cinque persone, una donna anziana è stata immediatamente assicurata agli operatori del personale sanitario che nel frattempo hanno raggiunto il luogo in cui si è sviluppato il rogo per accertamenti sul suo stato di salute.

Sul luogo sono arrivati anche il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Servizio e, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Colleferro.

L'appartamento danneggiato dal rogo

Non si conoscono ancora le ragioni che hanno portato all'origine dell'incendio: sulle cause stanno ancora cercando di fare chiarezza i vigili del fuoco. Ciò che è certo è che buona parte dell'appartamento interessato dal rogo si trova in condizioni devastanti: un'intera porzione dell'abitazione è andata completamente distrutta nell'incendio.