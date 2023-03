Incendio in un appartamento al Flaminio: fumo e fiamme visibili da chilometri, palazzo evacuato Fumo e fiamme al Flaminio, dove ieri pomeriggio un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. Evacuato l’intero palazzo.

A cura di Alessia Rabbai

Un incendio è divampato in un appartamento in via Guglielmo Calderini in zona Flaminio a Roma. Le fiamme sono scaturite nel pomeriggio di ieri, sabato 18 marzo, all'interno di un'abitazione al quinto piano di un palazzo, che ne conta dieci. Data la situazione in via precauzionale è stato evacuato l'intero edificio, in cui vivono circa una cinquantina di persone. Fortunatamente da quanto si apprende non ci sono persone ferite o intossicate. Non è chiaro cosa abbia generato le fiamme, se sia stato il malfuzionamento di un elettrodomestico oppure una candela o una sigaretta dimenticate accese.

Evacuati i residenti

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 18 quando i residenti del centralissimo quartiere hanno notato fumo e fiamme provenire dall'appartamento, che erano ben visibili dalle finestre. Le immagini sono state immortalate dai cittadini e pubblicate sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. Si nota chiaramente una fitta nube di fumo nero uscire dall'abitazione e il fuoco al suo interno. Il fumo si è infatti diffuso anche negli spazi comuni dell'edificio e ha allertato i residenti. Arrivata la segnalazione con la richiesta urgente d'intervento per incendio in corso sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma.

L’appartamento in cui sono divampate le fiamme al Flaminio

Appartamento danneggiato

I pompieri hanno fatto uscire tutte le persone dall'edificio, evacuandolo in via precauzionale e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, domando le fiamme in poco tempo. Il rogo è stato estinto in breve tempo ed è stata fatta la conta dei danni. I residenti sono rientrati nelle loro abitazioni in sicurezza. L'appartamento coinvolto nell'incendio ha riportato ingenti danni. Presenti gli agenti della Polizia di Stato di supporto alle operazioni, che hanno svolto gli accertamenti di propria competenza e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.