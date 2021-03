in foto: I vigili del fuoo in via Monserrato

Una donna è morta a seguito di un incendio divampato all'interno di un'abitazione in via Monserrato, nel centro storico di Roma. Il rogo è scaturito nella mattinata di oggi, mercoledì 24 marzo. Da quanto si apprende la vittima è una sessantaseienne italiana, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni emerse erano circa le ore 8.30 e la donna si trovava in casa, in un edificio al civico 111, proprio accanto alla Chiesa di Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli, nel rione Regola, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, sono partite le fiamme, la cui origine non è stata chiarita. La donna, vedendo che il fuoco aveva avvolto l'appartamento rendendole impossibile la fuga, presa dal panico, ha cercato di scappare, lanciandosi da una finestra al terzo piano del palazzo, ed è caduta nel cortile interno.

La donna in via di Monserrato è morta

Quando i vigili del fuoco, intervenuti a seguito della chiamata d'emergenza arrivata alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, sono giunti sul posto, la donna era già morta, a causa della caduta rovinosa di diversi metri, che non le ha purtroppo lasciato scampo e non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Inutile ogni tentativo di rianimarla da parte dei paramedici, arrivati in ambulanza a sirene spiegate, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sopraggiunto per le gravi ferite e traumi riportati. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l'incendio, terminate le operazioni hanno dichiarato l’appartamento inagibile per i danni strutturali provocati dalle fiamme. Intervenute sul posto tre macchine dei pompieri, due botti, un’autoscala, carro teli, carro autoprotettori, il capoturno provinciale e funzionario di guardia e le forze dell'ordine per i rilievi scientifici e gli accertamenti del caso.