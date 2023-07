Incendio in autostrada: Smart in fiamme lungo la A12 Roma-Civitavecchia Il rapido intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia ha permesso di evitare la propagazione dell’incendio. Restano da accertare le cause dell’incidente, mentre non risultano feriti.

A cura di Teresa Fallavollita

Un’auto ha preso fuoco ieri sera, domenica 23 luglio, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno spento l’incendio evitando così danni ben più gravi ed estesi. Non si sono registrati feriti.

L’incidente e le fiamme

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le ore 21.00 della serata di ieri, 23 luglio: una Smart ha preso fuoco all’altezza del chilometro 42 dell’autostrada A12, direzione Civitavecchia. La macchina è stata completamente avvolta dalle fiamme: restano da accertare le cause dell’incendio, sono ancora in corso le indagini per far luce sulla dinamica dell'incidente.

Il rapido intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia ha impedito che le fiamme potessero propagarsi fino alle sterpaglie adiacenti e ha evitato il danneggiamento delle barriere antirumore che si trovavano nelle vicinanze. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza, sul posto anche gli agenti della Polstrada ed il personale di Autostrade. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Incidenti stradali a Roma

È di pochi giorni fa lo studio dell’Università Lumsa che traccia una mappa degli incidenti stradali sulle strade della Capitale: a Roma, tra il 2019 e il 2021 ci sono stati 3 incidenti ogni ora, circa 500 a settimana. Di questi, si considera che almeno un incidente all’ora conta un morto o un ferito: il numero totale delle vittime (aggiornato al 18 luglio 2023) è pari a 311, mentre i feriti sono più di 35mila.

Per quanto riguarda la distribuzione dei sinistri, il Municipio I detiene il “record” per numero di incidenti stradali: l’area si estende solo per 20 chilometri, ma conta una media di 9 scontri al giorno. Invece, il Municipio IV ha i dati più alti per quanto riguarda la mortalità degli incidenti.