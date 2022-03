Incendio in appartamento: brucia abitazione sopra ad un negozio di lampadari Alle 9.40 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per placare le fiamme in Circonvallazione Orientale, dove ha preso fuoco un appartamento sopra ad un negozio di lampadari e arredo.

A cura di Beatrice Tominic

Nella mattinata di oggi, verso le 9.40, la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato tre mezzi per spegnere un incendio al civico 4731 di Circonvallazione Orientale, nel quadrante più ad est della capitale, in zona Colle Prenestino. Il rogo si è sviluppato in mattinata in un appartamento al secondo piano di un palazzo, sotto al quale si trova un negozio in cui vengono venduti lampadari ed altri elementi di arredo.

Una volta sul luogo dell'incendio, i pompieri hanno svolto le attività di spegnimento prima che il rogo si propagasse sull'intera struttura abitativa. Oltre ai vigili del fuoco, infine, sono arrivati immediatamente sul posto anche alcuni agenti di polizia e i medici del personale sanitario del 118: fortunatamente, però, non sono stati registrati feriti per l'evento.

Incendio a Tivoli: prende fuoco una cumulo di rifiuti nel campo nomadi

Un altro incendio si è sviluppato nella nottata fra ieri, lunedì 7 e la giornata di domenica 6 marzo a Tivoli, nel campo nomadi di via Parma. Le fiamme sono divampate alle ore 3.29 della notte e immediatamente sul posto è arrivata una delle squadre operative dei vigili del fuoco, per iniziare le operazioni di spegnimento del rogo.

L'incendio è stato originato da un cumulo di rifiuti di diversa tipologia e non ha provocato ferite o intossicazioni: nessuna persona, infatti, è stata coinvolta. Adesso sono in corso indagini per stabilire le cause che hanno dato origine al rogo e l'origine dei materiali che hanno provocato le fiamme. Una volta spento il rogo, inoltre, i pompieri hanno bonificato l'area interessata utilizzando una pala meccanica messa a disposizione dal comune.