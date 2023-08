Incendio in appartamento a Labaro, ferito gravemente un ragazzo di 26 anni Un ragazzo dii 26 anni è rimasto ustionato e intossicato gravemente. Il giovane è stato immediatamente affidato alle cure del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma.

A cura di Enrico Tata

Incendio a Labaro, periferia Nord Est di Roma. Stando a quanto si apprende, il rogo è divampato all'interno di un appartamento in via Roverbella, poco prima delle 6 di oggi, domenica 27 agosto. Le fiamme hanno completamente distrutto, come si vede nella fotografia diffusa dai vigili del fuoco, un'abitazione al piano terra di una palazzina di tre piani.

Sul posto sono arrivati i pompieri, le forze dell'ordine e i sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno lavorato non poco per spegnere il rogo divampato all'interno della cucina della casa. Hanno poi messo in salvo un ragazzo di 26 anni, rimasto ustionato e intossicato gravemente. Il giovane è stato immediatamente affidato alle cure del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Ancora da accertare le cause dell'incendio.

Ieri è invece divampato un incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Gregorio VII a Roma. Le fiamme sono partite anche in questo caso dalla cucina dell'abitazione a causa di un incidente domestico. Sono state spente dai vigili del fuoco arrivati sul posto insieme agli agenti dei commissariati Aurelio e Prati e a un equipaggio della squadra volanti. La strada è stata chiusa durante l'intervento e poi riaperta. Le persone all'interno della casa non sono rimaste ferite e l'abitazione è risultata in seguito perfettamente agibile.