Incendio davanti Villa Torlonia, chiosco di 400 mq divorato dalle fiamme: danneggiato un palazzo Un incendio ha distrutto un chiosco che si trova in un parco pubblico davanti Villa Torlonia a Roma. Danneggiato anche un palazzo nelle immediate vicinanze.

A cura di Natascia Grbic

Un grosso incendio è scoppiato questa notte poco dopo le 2 a Roma in viale di Villa Massimo, in un parco pubblico di fronte Villa Torlonia. A prendere fuoco sono stati un chiosco e dei fabbricati in legno in disuso e abbandonati, completamente distrutti dalle fiamme. Il rogo ha danneggiato anche una palazzina che si trova a ridosso dell'area coinvolta. Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. L'intera struttura, grande circa 300/400 metri quadrati, è adesso inagibile e rasa al suolo. Indagini sono in corso per capire quali siano state le cause del rogo, e se questo sia di natura dolosa o colposa.