Incendio in un palazzo vicino San Pietro: residenti chiedono aiuto dai balconi, un morto L’intervento, si legge ancora, è tutt’ora in corso e alcuni inquilini sono stati soccorsi con l’autoscala e messi in salvo.

A cura di Enrico Tata

Un incendio è divampato all'ultimo piano di un palazzo in via Richelmy, zona Gregorio VII, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Sul posto i vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme. Stando a quanto riporta la Repubblica, alcuni condomini hanno gridato aiuto affacciati ai loro balconi. Il rogo avrebbe invaso parte dell'edificio e per la precisione due piani di una palazzina di sei.

"Dalle ore 16.15 circa la Sala Operativa ha inviato per incendio di appartamento in Via Agostino Richelmy, 8 squadre oltre al Carro Teli , funzionario di guardia e Capo turno provinciale", informano i pompieri. L'intervento, si legge ancora, è tutt'ora in corso e alcuni inquilini sono stati soccorsi con l'autoscala e messi in salvo. Sul posto anche i tecnici dell'Italgas, di Acea, i sanitari del 118 e gli agenti di polizia.

Morto un uomo

I vigili del fuoco hanno riferito che durante le operazioni di spegnimento dell'incendio una persona, probabilmente allettata, è stata trovata morta.

