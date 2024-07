Incendio all’ex casa del fascio sulla Portuense: soccorsa una persona

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Incendio in via Portuense all'altezza del civico 549, dove si trova un'ex Gil, un'ex casa del fascio. Dalle 6,15 di questa mattina i vigili del fuoco di Roma sono impegnati sul posto con due squadre e un'autobotte in via Portuense. Stando a quanto si apprende, è andato in fiamme un appartamento posto al piano terra della palazzina. Secondo i pompieri, era utilizzato per ricovero di materiale di vario genere.

L'appartamento sovrastante, occupato da tre persone anziane, non è stato interessato dal rogo, ma un cittadino è stato soccorso dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del 118 per una leggera intossicazione da fumo. L'intervento è ancora in corso, ma l'entità del rogo non è preoccupante per i palazzi confinanti.