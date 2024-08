video suggerito

Incendio all'Aventino, fiamme in un appartamento: salve due donne Momenti di paura per due donne stamattina in un appartamento all'Aventino. Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione, sul posto i vigili del fuoco hanno domato le fiamme.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incendio è divampato in un appartamento di Piazza Albania, in zona Aventino a Roma. Il rogo si è sprigionato nella mattinata presto di oggi, giovedì 15 agosto, giornata di Ferragosto. Momenti di paura per due donne, una ventiquattrenne e una trentanovenne, che si sono salvate, riuscendo ad uscire in tempo dal palazzo. Non è chiaro al momento cosa le abbia originate, né da dove siano partite, l'ipotesi è che ci sia stato un cortocircuito o il malfunzionamento di un elettrodomestico, o ancora una sigaretta dimenticata accesa. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa è successo. Nell'incendio non è rimasto ferito né intossicato nessuno.

Accertamenti in corso sulle cause del rogo

Secondo le informazioni apprese al momento in cui è divampato l'incendio era poco prima delle ore 7.30, le fiamme si sono sprigionate in un'abitazione, che si trova all'altezza del civico 30, vicino alle Terme di Caracalla. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto ricevuta la segnalazione sono giunti i pompieri del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e domato il rogo in breve tempo, scongiurando che le fiamme si diffondessero e facessero ulteriori danni.

Nessun ferito nell'incendio all'Aventino

Tutti i residenti stanno bene, non ci sono stati fortunatamente né feriti né intossicati. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo, che hanno dato supporto ai pompieri e gestito la viabilità nel quadrante.