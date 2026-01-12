Principio di incendio alla stazione Termini: fumo sulle rotaie, circolazione sospesa per i treni dal binario 18 al 29

Paura a Roma Termini, dove alle 18.55 sono intervenuti i vigili del fuoco dopo che un incendio è scoppiato all’interno della stazione. Fra i treni con i disagi maggiori anche la linea Roma-Fiumicino Aeroporto.

Paura a Roma Termini dove, all'interno della stazione, è scoppiato un principio di incendio poco prima delle 19. A destare le preoccupazioni è stata la fuoriuscita di fumo da un pozzetto probabilmente per un principio di incendio di un cavo elettrico tra il binario 18 e 19.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto, verso le ore 18.55, sono subito arrivati i Vigili del Fuoco. I pompieri si sono messi al lavoro arginare eventuali fiamme e mettere in sicurezza tutta l'area interessata: sembra che il pericolo stia rientrando grazie al loro tempestivo arrivo.

Come appreso da Fanpage.it, fortunatamente fra i passeggeri che come ogni giorno si trovano a muoversi all'interno della stazione non c'è stata paura: il fumo fuoriesce da un pozzetto in mezzo ai binari, lontano rispetto alle aree dove è permesso l'accesso al pubblico.

Per permettere l'intervento dei pompieri, però, è stato necessario staccare la corrente elettrica e sospendere la circolazione dei treni. Di conseguenza, però, ci sono state ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, soprattutto nelle linee Roma a Frascati/Velletri/Albano Laziale e sulle linee Roma-Napoli via Cassino, Roma- Pisa e Roma – Fiumicino Aeroporto.

Stazione Termini, circolazione sospesa per incendio: i binari interessati

Come anticipato, nonostante l'arrivo e l'immediata messa all'opera dei vigili del fuoco, non sono mancati disagi e ripercussioni sull'intera linea ferroviaria dello snodo di Termini. La circolazione ferroviaria, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, è stata sospesa dal binario 18 al binario 29 per un intervento dei Vigili del Fuoco nella stazione di Roma Termini, come si legge anche nella nota condivisa sul sito di Trenitalia, alla sezione Infomobilità.

Stazione Termini in tilt: i treni coinvolti

Come riporta la nota condivisa sul sito di Trenitalia, a causa dei disagi in corso alla stazione Termini dal tardo pomeriggio di oggi alcuni treni possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni o registrare ritardi.

In particolare a subire i maggiori disservizi sono i treni delle linee che collegano Roma a Frascati/Velletri/Albano Laziale e sulle linee Roma-Napoli via Cassino, Roma- Pisa e Roma – Fiumicino Aeroporto. A questi si aggiunge un unico treno Alta Velocità direttamente coinvolto e attualmente fermo: FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:03).

