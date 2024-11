video suggerito

Incendio alla Pisana, in fiamme un appartamento: un uomo ustionato, altri 5 intossicati Stando a quanto si apprende, i pompieri arrivati sul posto hanno tratto in salvo una persona che riportava diverse ustioni e un’intossicazione da fumi. Altre cinque persone sono state portate in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Incendio in via dei Concini a Roma, zona Pisana. Intorno alle 9.20 la sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato una squadra e il carro autoprotettori per un incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro.

Stando a quanto si apprende, i pompieri arrivati sul posto hanno tratto in salvo una persona che riportava diverse ustioni e un'intossicazione da fumi. Si trovava all'interno dell'appartamento che ha preso fuoco, per cause ancora da accertare.

Altri cinque condomini dei piani superiori sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118, che li hanno trasportati in ospedale a causa, anche in questo caso, di un'intossicazione da fumo.

Spento l'incendio, i pompieri hanno disposto il divieto di accesso all'interno dell'appartamento andato in fiamme. Sul posto le forze dell'ordine.

Nella mattinata di oggi a Dragoncello, zona sud ovest della Capitale, poco distante dal litorale di Ostia, ha preso fuoco un altro appartamento al primo piano di una palazzina di quattro. Il bilancio, in questo caso, è stato ben più tragico: nel corso dell'intervento i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, morto tra le fiamme. Le indagini delle forze dell'ordine sono tuttora in corso per accertare le cause del rogo.