Incendio al Quadraro, fiamme un appartamento: morta una donna Tragedia in via Gaia Melisso a Roma, dove una donna di ottantadue anni è morta in un incendio divampato nel tardo pomeriggio di giovedì 16 settembre all’interno di un’abitazione al primo piano. Sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza. Due giorni fa l’esplosione a Torre Angela in cui è morto un 57enne.

A cura di Alessia Rabbai

Un'anziana è morta in un incendio nell'appartamento di un palazzo in via Gaia Melisso a Roma. Le fiamme sono divampate in un'abitazione al primo piano di un edificio di sette, che si trova all'altezza del civico 50. Da quanto si apprende la vittima è una donna di ottantadue anni, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.