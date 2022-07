Incendio al parco del Pineto, in tutta Roma volano pezzi di cenere e c’è puzza di bruciato A Roma sta piovendo cenere, letteralmente. È dovuto all’incendio divampato intorno all’ora di pranzo alla Pineta Sacchetti, Parco del Pineto, zona Nord Ovest della Capitale.

A cura di Enrico Tata

A Roma piove cenere. In moltissimi quartieri della Capitale stanno volando pezzetti di cenere, che poi si depositano a terra. Anche al centro storico diversi residenti hanno segnalato la stessa cosa. È dovuto al grosso incendio di sterpaglie divampato intorno all'ora di pranzo di oggi, lunedì 4 luglio, alla pineta Sacchetti, parco del Pineto, a Nord Ovest della Capitale. La nuvola di fumo è visibile in moltissime zone della città e tanti cittadini segnalano puzza di bruciato per strada e nelle loro abitazioni.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto ma, rivelano gli stessi pompieri, per spegnerlo definitivamente occorrerebbe l'intervento dall'alto con un elicottero e diversi lanci d'acqua. Tutti i mezzi, a quanto pare, sono impegnati nel territorio della provincia e della regione per spegnere altri roghi.

Intanto, come detto, in tutta Roma stanno volando pezzettini di cenere e sono tantissime le segnalazioni in questo senso sui social network. "Cosa è successo a Roma nord che c’è cenere in tutta casa?", scrive Alessandra su Twitter. "Sembra un film distopico ed invece è la realtà! Piove cenere, ci sono 39 gradi e l’aria è irrespirabile", ha scritto la conduttrice radiofonica Rossella Brescia.

E ancora un altro utente: "A questa maltrattata città si aggiungono piaghe ogni giorno. Questa cenere sul balcone e questa foschia sono dovuti all'incendio di oggi a #Roma vicino la Pineta Sacchetti. A 9 km da qui. Immagino gli abitanti di quel quartiere che disastro". Scrive un altro cittadino: "Ci sono 38° e la cenere che cade a terra dà l'idea di una Pompei fuori tempo e spazio. Il sole è rosso e l'aria bollente".