Incendio al Parco degli Acquedotti a Roma, bruciano sterpaglie

Incendio al Parco degli Acquedotti a Roma. Fiamme e fumo sono arrivati a ridosso dell’antico acquedotto romano.
A cura di Enrico Tata
Incendio in corso nella serata di oggi, giovedì 7 agosto, al Parco degli Acquedotti a Roma. Probabilmente si tratta di un rogo di sterpaglie. Diversi cittadini hanno segnalato il fumo e le fiamme sui gruppi social del quartiere.

Dal punto di vista degli incendi, è stata una giornata difficile per Roma e provincia. Nel primo pomeriggio, infatti, la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto diverse squadre per intervenire su tre incendi distinti e di vaste dimensioni. Il primo rogo è divampato in via Ardeatina, al chilometro 24, nel comune di Albano Laziale, per un incendio di bosco e sterpaglie. Interessati anche alcuni capannoni.

Altra operazione nella strada poggio delle Stelle, zona Cassia Campagnano, con un incendio divampato tra la vegetazione. A Mentana, infine, è dovuto intervenire anche un elicottero per un incendio che ha lambito una casa di riposo. Ottanta ospiti sono stati evacuati a causa del fumo per precauzione.

