Incendio al Mercato Centrale alla stazione Termini: il fumo da un bar fa scattare l'allarme Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno attivato tempestivamente tutte le misure necessarie per un principio d'incendio al Mercato Centrale in via Giolitti alla stazione Termini. Da un bar è uscito del fumo.

A cura di Alessia Rabbai

Un principio d'incendio è divampato in un bar nel Mercato Centrale alla stazione Termini di Roma. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 26 maggio, nei locali all'altezza del civico 38 di via Giolitti. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. Secondo le informazioni ricevute al momento non è ancora chiaro cosa lo abbia provocato. A dare l'allarme e ad intervenire per primi sono stati gli agenti della polzia locale di Roma Capitale, con il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana. Erano circa le ore 10.15 e gli agenti, gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo sul territorio nell'area circostante al principale snodo ferroviario e metropolitano della città, quando hanno notato del fumo uscire da un bar.

Vigili del fuoco e polizia locale in via Giolitti

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, gli agenti hanno isolato immediatamente l'area, per garantire la sicurezza dei passanti, scongiurando eventuali incidenti e per agevolare il passaggio di vigili del fuoco e ambulanza. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati subito nel Marcato Centrale per ricostruire quanto accaduto. Fortunatamente non ci sono feriti. Nell'area circostante si sono radunati diversi curiosi, che si sono domandati cosa stesse accadendo.

Accertamenti dei vigili del fuoco sull'incendio

Il Mercato Centrale è un luogo non molto distante dai binari, nello stesso complesso della stazione Termini e molto frequentato, dove ci sono tantissimi punti ristoro per mangiare e bere, soli o in compagnia, durante ogni momento della giornata e dove magari fermarsi prima o dopo un treno. Gli accertamenti sono in corso, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche durante della mattinata, la situazione è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni.