Incendio al Fleming: fiamme in un appartamento, edificio evacuato Momenti di paura per i residenti di un palazzo in via Lampertico al Fleming, dove ieri sera è divampato un incendio all’interno di un appartamento.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio al Fleming (Foto dal gruppo Facebook Sei della Cassia se…)

Incendio in un appartamento in via Lampertico in zona Collina Fleming a Roma. Il rogo si è originato nella serata di ieri, sabato 8 gennaio, intorno alle ore 20, all'interno di un'abitazione all'altezza del civico 7 nel quadrante Nord della Capitale. Momenti di paura, durante le operazioni di spegnimento è stato necessario evacuare precauzionalmente i residenti, che sono stati fatti scendere in strada. A dare l'allarme sono stati i cittadini, che hanno notato le fiamme e fumo denso provenire dall'abitazione. Come si vede nelle immagini scattate dalla strada e pubblicate su Facebook in un gruppo di quartiere, da un balcone si vedeva un bagliore. Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma con la richiesta urgente d'intervento sul posto sono arrivati i pompieri con diverse squadre, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento.

I soccorritori hanno fatto uscire i residenti dall'edificio per poi estinguere il rogo in breve tempo, fortunatamente senza conseguenze gravi. Terminato l'intervento, i pompieri sono entrati all'interno del palazzo, per effettuare la conta dei danni e verificarne la stabilità. Successivamente le persone sono state fatte rientrare all'interno delle proprie abitazioni. Da quanto si apprende si è trattato di un grande spavento, sono state fatte uscire in una serata fredda, ma fortunatamente non risultano né feriti né intossicati. Non è chiaro cosa possa aver originato l'incendio: se si sia trattato di un cortocircuito provocato da una stufetta o da un elettrodomestico, una sigaretta dimenticata accesa o altro. Gli accertamenti sono in corso. Presenti anche le forze dell'ordine, per le verifiche di propria competenza.