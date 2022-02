Incendio al Circo Massimo: tre camere completamente distrutte dalle fiamme Incendio in un appartamento a via della Fonte del Fauno al civico 12, una traversa tra via del Circo Massimo e viale Aventino. Nessun ferito.

A cura di Enrico Tata

Incendio in un appartamento a via della Fonte del Fauno al civico 12, una traversa tra via del Circo Massimo e viale Aventino. Stando a quanto si apprende, le fiamme sono divampate intorno alle 20,20 di ieri sera, venerdì 4 febbraio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Roma. L'incendio sarebbe scoppiato all'interno della veranda e poi si sarebbero propagate all'interno dell'appartamento, distruggendo completamente tre stanze. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire e accertare le cause dell'incendio. Ovviamente l'abitazione è stata ritenuta inagibile da parte dei pompieri intervenuti sul posto.

A causa del rogo sono stati evacuati, oltre all'abitazione distrutta dalle fiamme, altri otto appartamenti della palazzina e altrettante famiglie hanno quindi dovuto lasciare momentaneamente la loro abitazione. Al termine dell'intervento dei vigili del fuoco e delle relative indagini da parte dei pompieri i residenti nel palazzo sono potuti rientrare in casa intorno alle 22.30 di ieri sera, dopo due ore, quindi, dall'arrivo dei pompieri. Stando a quanto si apprende, soltanto a chi vive sopra l'appartamento in cui è divampato l'incendio è stato consigliato di trascorrere la notte fuori casa in attesa di ulteriori approfondimenti.