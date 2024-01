Incendio ad Ostia: soccorse venti persone, due trasportate in ospedale Un incendio è divampato nella notte tra le baracche di via degli Aliscafi ad Ostia. Venti le persone soccorse delle quali due in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

L'incendio alle baracche di Ostia

Venti persone soccorse e messe in sicurezza e due trasportate in ospedale. È il bilancio di un incendio divampato alle baracche di via degli Aliscafi all'idroscalo di Ostia. Il rogo è scaturito nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 gennaio sul litorale Sud di Roma. Secondo le informazioni apprese le fiamme hanno bruciato alcune baracche che si trovano all'altezza del civico 4 verso le ore 3.20, ma non è ancora chiaro da dove siano partite, presumibilmente da una fiamma dimenticata accesa, forse per scaldarsi.

Arrivata la chiamata alla Sala operativa di vigili del fuoco del comando provinciale di Roma sul posto sono intervenuti due mezzi auto pompa serbatoio e tre autobotti. I pompieri giunti sul luogo dell'incendio insieme al funzionario di servizio di turno hanno soccorso e messo in sicurezza una ventina di persone e dato il via alle operazioni di spegnimento, portate a termine in breve tempo. Due persone rimaste coinvolte nel rogo hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Presente sul posto anche il personale sanitario intervenuto con diversi mezzi di soccorso, che le ha prese in carico e trasportate al vicino ospedale G.B.Grassi.

I pazienti sono arrivati al pronto soccorso dove hanno fatto accesso con codice giallo e verde. Da quanto si apprende le loro condizioni sono buone e non destano particolare preoccupazione. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme cercando di raffreddare i materiali che componevano le baracche nel minor tempo possibile. Presenti sul posto per gli accertamenti di propria competenza gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e della polizia di Stato.

