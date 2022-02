Incendio ad Ostia: il banco dei libri usati di Mimmo il libraio distrutto dalle fiamme Una gara di solidarietà è partita ad Ostia dopo l’incendio che ha distrutto il banco dei libri usati di Mimmo il libraio. I cittadini stanno raccogliendo libri da donare.

A cura di Alessia Rabbai

I libri del banco di Ostia distrutti (Foto di Ubaldo Brunetti dal gruppo Facebook Ostia Informa)

Il banco dei libri di Ostia di Mimmo il libraio è stato distrutto dalle fiamme. Un incendio nella notte ha devastato la bancarella esposta da anni in via Cardinale Ginnasi, sul litorale Sud di Roma. Una notizia che ha scosso la città lidense, che stamattina è venuta a conoscenza dell'accaduto e ha pubblicato post nei gruppi Facebook. Mimmo è molto conosciuto per il suo banco, nel quale vende libri usati, che grazie a lui hanno una seconda vita, molti dei quali sono stati bruciati. Una delle foto scattate dai cittadini stamattina immortalano l'immagine tristissima e dolorosa, dei libri rovinati e ammucchiati a terra.

Non è ancora chiaro quanto sia successo, sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido e la Scientifica, che hanno delimitato l'area interessata dall'incendio con delle transenne, per eseguire gli accertamenti necessari e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A fare l'allarme nella notte sono stati i residenti, che hanno avvertito un forte odore di fumo e visto le fiamme alzarsi lungo il muro perimetrale di un circolo bocciofilo. Arrivata la chiamata con la richiesta d'intervento, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. L'ipotesi è che si tratti di un atto doloso compiuto per mano d'ignoti.

Gara di solidarietà per il banco dei libri di Ostia

Appreso quanto accaduto i cittadini non sono rimasti a guardare, ma è nata una gara di solidarietà nei confronti del libraio. "Vi chiedo chi ha libri da regalare li regalasse perché mi piange il cuore. Grazie a tutti" è il messaggio al quale hanno risposto in tantissimi, rovistando tra i vecchi scatoloni in soffitta, chiedendo ad amici e parenti quelli che stanno per buttare o togliendo volumi dalle proprie librerie. In molti hanno chiesto come poter fare e come essere utili per dare una mano al libraio a riprendersi, con la speranza che il banco dei libri usati possa rinascere presto.