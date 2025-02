Incendio ad Oriolo Romano, fiamme distruggono un’abitazione: morta una donna

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco a Oriolo Romano

Una donna morta e una salvata è il bilancio di un incendio divampato all'interno di un appartamento in via della Stazione nel Comune di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo. Il rogo è scaturito nella serata di ieri, lunedì 3 febbraio. A prendere fuoco è stata un'abitazione al primo piano di un edificio di due.

Secondo le informazioni apprese al momento in cui è scoppiato l'incendio erano circa le ore 22.30. Non è chiaro cosa abbia originato le fiamme, né da dove siano partite, se dalla cucina o dalla camera da letto, se a causa del malfunzionamento di un elettrodomestico oppure per una candela o una sigaretta dimenticate accese. Da quanto si apprende la vittima è una donna di ottant'anni, che è rimasta bloccata in casa e per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento e allertata la Sala operativa, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Bracciano, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, scongiurando che le fiamme si propagassero all'intero palazzo.

Per l'anziana ogni intervento è stato inutile: l'appartamento era completamente avvolto dalle fiamme. Quando i pompieri l'hanno raggiunta purtroppo era già morta. Data l'entità dell'incendio è stato necessario l'aiuto di altre squadre, che sono arrivate dai vicini centri di Civita Castellana e Viterbo, mentre daTarquinia sono arrivate un'autoscala e un'autobotte. Sono però riusciti a salvare l'altra donna, rimasta anche lei bloccata nell'abitazione. Presenti per gli accertamenti del caso i carabinieri, che hanno riscstruito la dinamica dell'accaduto. L'intero palazzo è stato dichiarato inagibile e nelle ore successive allo spegnimento del rogo sono state svolte le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area.