Incendio ad Anzio: fiamme distruggono lo storico Emporio Venturi Un palazzo evacuato e decine di residenti in Piazza Pia è il bilancio dell’incendio di questa notte nell’Emporio Venturi ad Anzio.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio nell’Emporio venturi ad Anzio (Immagine di Welcome to Favelas)

Un incendio divampato nella notte ha distrutto lo storico Emporio Venturi ad Anzio. Le fiamme sono scaturite nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio insieme a fumo nero e hanno interessato i locali in Piazza Pia, nel centro della città in provincia di Roma. Fortunatamente pare non ci siano né intossicati né feriti, tutte le persone sono state messe in sicurezza. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 21 quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è sviluppato il rogo, che si è poi diffuso all'interno del negozio. Non è chiaro cosa lo abbia provocato, sono in corso le verifiche dei pompieri, degli agenti della Polizia di Stato e della polizia locale. Arrivata la chiamata d'emergenza sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno lavorato sul posto per domare le fiamme con diversi mezzi e squadre nel minor tempo possibile.

Queste infatti fuoriuscivano alte dal negozio e lambivano la parete esterna dell'edificio, minacciando di estendersi ancora. Data la vastità del rogo, è stato evacuato per precauzione l'intero palazzo. Ciò per consentire che le operazioni di spegnimento dell'incendio avvenissero in sicurezza. Decine di cittadini sono rimasti in strada e hanno immortalato le fiamme con foto e video, che hanno pubblicato sui social network. Le operazioni hanno svegliato anche i residenti, che si sono domandati cosa stesse succedendo. A pubblicare le immagini dell'incendio anche la pagina Instagram Welcome to Favelas. È in corso la conta dei danni che hanno riportato i locali.

L’Emporio Venturi distrutto dalle fiamme (Foto dal gruppo Facebook Sei di Anzio se…)

L'Emporio Venturi, storico esercizio commerciale, era un simbolo di Anzio, con il quale sono cresciute generazioni, che lo ricordano affettuosamente. "È bastata una scintilla per mandare in fumo i nostri ricordi e i sogni di migliaia di bambini che in quel negozio trovavano la città dei loro desideri" scrive su Facebook Lina. Dopo solo poche ore i cittadini parlano di una ‘gara di solidarietà': mettersi insieme, unire le forze per aiutare l'Emporio Venturi a rinascere.