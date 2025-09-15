Incendio a Vigna Stelluti, minibus con a bordo studenti avvolto dalle fiamme: nessun ferito

Un minibus è andato in fiamme nel pomeriggio di oggi, 15 settembre, su via Cassia, zona Vigna Stelluti a Roma Nord. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma capitale. Secondo quanto riportano i vigili, gli uomini intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza l'area in modo da agevolare le operazioni da parte dei pompieri. Via Cassia è stata temporaneamente chiusa all'altezza di via Francesco Mengotti e il traffico è stato deviato verso Corso Francia.

A bordo diversi studenti, nessun ferito

Al momento non risultano feriti. Solo tanta paura per gli studenti che si trovavano a bordo del mezzo quando sono divampate le fiamme. Nessuno di loro, per fortuna, ha riportato conseguenze.