Incendio a via Candoni a ridosso del campo rom: alta colonna di fumo nero

A cura di Redazione Roma

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di oggi – domenica 29 dicembre – a ridosso del campo rom di via Luigi Candoni, alla periferia Sud-Ovest della capitale in zona Magliana. Un'alta colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza, mentre un odore acre ha riempito tutta la zona circostante. L'incendio non è lontano dalla rimessa di Atac.

Incendio a via Candoni: le operazioni di spegnimento

Da quanto si apprende a bruciare sono rifiuti e masserizie ammassati nell'area. Sul posto i vigili del fuoco che sono a lavoro da ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale hanno chiuso la strada per rendere possibile le operazioni di spegnimento in sicurezza. Non risultano esserci al momento feriti o intossicati.

Le opposizioni in Municipio: "Mettere in sicurezza deposito Atac"

Il rogo del pomeriggio di oggi a via Candoni ha sollevato anche qualche polemica politica, in particolare delle opposizioni in XI Municipio. Il vicepresidente del consiglio Marco Palma ha dichiarato: “Nonostante le richieste di un consiglio straordinario fatte a febbraio 2023, vedo solo immobilismo e rinvii. Il deposito Atac è quotidianamente a rischio per incendi e lancio di sassi contro i mezzi, e l’aria è irrespirabile sia per i lavoratori che per i residenti".

Incendi a Roma: rogo nell'area degli ex Mercati Generali

Un rogo ha interessato questa notte l'area degli ex Mercati Generali a Ostiense. Nelle prime ore della mattina di oggi, quando era ancora buio, per cause da accertare, hanno preso fuoco un gran numero di cartoni accumulati tra via Ostiense e via Francesco Negri.