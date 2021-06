Incendio in via Umberto Moricca, nei pressi della stazione metropolitana Valle Aurelia di Roma. Stando a quanto si apprende, le fiamme sono divampate intorno alle ore 22 di ieri sera, giovedì 17 giugno, da un camper in sosta per poi propagarsi e avvolgere altri tre veicoli parcheggiati. Secondo le prime ricostruzioni, il camper era vuoto al momento dell'incendio e nessun passante è rimasto ferito. Per spegnere le fiamme sono state necessarie due squadre dei vigili del fuoco, rispettivamente di Prati e dell'Eur, intervenute con il supporto di due autobotti. In contemporanea sono arrivate anche le volanti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi di rito e indagare sulle cause che hanno provocato l'incendio.

in foto: Immagini di ComitatoCittadini Valle Aurelia

Valle Aurelia, incendio in un camper di un senzatetto: le fiamme distruggono tre auto

Paura tra i residenti del quartiere Aurelio di Roma, dove, nella serata di ieri 17 giugno, è divampato un incendio in via Umberto Moricca, poco distante dalla stazione metropolitana Valle Aurelia. Diversi utenti del social network Facebook hanno postato le foto e i video che mostrano i mezzi carbonizzati dalle fiamme. Al momento non sono note le dinamiche di quanto accaduto. Molti cittadini che abitano nella zona hanno segnalato di aver sentito un forte boato dovuto ad una esplosione appena prima che divampassero le fiamme. hanno Stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, il camper, completamente distrutto dal fuoco, era solitamente abitato da un uomo senza fissa dimora che fortunatamente non era presente al momento dell'incendio. Gravemente danneggiate anche le altre tre autovetture coinvolte.