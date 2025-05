video suggerito

Incendio a Valle Aurelia, garage prende fuoco, evacuate 7 famiglie: ipotesi esplosione di una caldaia Uno scoppio e poi le fiamme. Paura tra i residenti di Valle Aurelia, che nella serata di mercoledì 7 maggio sono scesi in strada per l'incendio in un garage. Ustionato e intossicato settantasettenne.

A cura di Enza Savarese

Foto di repertorio.

Incendio in un garage nel quartiere di Valle Aurelia. Le fiamme divampano nella serata di mercoledì 7 maggio poco dopo le 21. Intossicato e ustionato un settantasettenne che si trovava nella zona da cui è partito l'incendio. Trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, l'anziano non sarebbe in pericolo di vita.

Le fiamme hanno interessato il primo piano del palazzo in via Francesco Duodo, ma per sicurezza ad essere evacuate sono state le famiglie dell'intera palazzina, sette in totale.

Fiamme durante la notte allarmano Valle Aurelia: residenti in strada

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di San Pietro. Sul posto per spegnere le fiamme anche i vigili del fuoco. L'incendio sarebbe divampato introno alle 21 della sera di mercoledì 7 maggio. Ad allertare i residenti nelle case, il fumo che velocemente ha oscurato la zona e le finestre dei piani superiori della palazzina. Epicentro delle fiamme un garage al primo piano di proprietà di un settantasettenne. È lui ad aver riportato le ferite più gravi. È stato trasportato dai sanitari all'ospedale di Sant'Eugenio. Le sue condizioni non sarebbero critiche ma l'anziano ha riportato ustioni sul corpo ed un'intossicazione causata dal fumo inalato.

Per gli altri residenti invece c'è stato solo un grande spavento, ma nessuna lesione grave tale da richiedere l'intervento dei sanitari. Dopo aver visto le fiamme alzarsi, gli abitanti della zona sono scesi in strada per allontanarsi dal luogo dell'incidente.

Incendio a Valle Aurelia, si indaga sul possibile scoppio di una caldaia

Domate le fiamme, sono iniziate le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Il garage da cui è partito l'incendio apparteneva al settantasettenne che è stato ricoverato e che nello stabile effettuava lavori di falegnameria. Secondo una prima ipotesi sarebbe la caldaia del locale ad essere esplosa e a causare l'incendio.