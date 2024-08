Incendio a Settebagni: fimme e fumo vicino alla strada, chiusa la diramazione Roma Nord dell’A1 Traffico a Settebagni, che ha richiesto la chiusura della diramazione Roma Nord dell’A1. Il fumo e le fiamme si sono avvicinate alla strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'incendio a Settebagni

Un incendio è divampato in zona Settebagni a Roma. Il rogo si è sprigionato nella serata di oggi, venerdì 30 agosto. A bruciare per cause non note sono sterpaglie e vegetazione, non è chiaro cosa abbia originato l'incendio. Il fumo e le fiamme sono arrivate fino alla strada, rendendo difficile la viabilità. Ad immortalare l'incendio sono stati gli automobilisti di passaggio lungo il tratto di strada interessato dal rogo, che hanno pubblicato foto e video sui social network. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono giunti i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, le quali sono andate avanti fino a tardi.

Presenti all'altezza dell'incendio anche le forze dell'ordine, che hanno aiutato i vigili del fuoco impegnati nell'estinguere le fiamme e che hanno gestito la circolazione. Terminate le operazioni la situazione è tornata alla normalità. Non si registrerebbero né feriti né intossicati. Il traffico per la durata dell'intervento è stato limitato per consentire lo svolgimento delle operazioni. Chiusa la diramazione Roma Nord dell'autostrada A1.

Ieri l'incendio a Monte Carnevale e la chiusura della pista a Fiumicino

Sono settimane che Roma brucia in diversi punti, nel primo pomeriggio di ieri c'è stato il secondo incendio nell'arco di due giorni in zona Monte Carnevale, nel quadrante Ovest della città. A bruciare sono state sterpaglie e vegetazione, il fumo ha sprigionato un odore acre, che si è sentito fino al centro di Roma, con la cenere sospinta dal vento arrivata a chilometri di distanza.

I residenti delle aree limitrofe sono stati costretti, data l'aria irrespirabile, a chiudere le finestre e a spegnere i condizionatori, su indicazione della protezione civile. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. In quel frangente nel corso delle operazioni di spegnimento è stata necessaria la chiusura di una delle tre piste dell'aeroporto di Fiumicino, per consentire in sicurezza l'intervento dei mezzi aerei dei vigili del fuoco.