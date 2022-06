Incendio a Santa Maria del Soccorso: donna muore in casa uccisa dal fumo Tragedia in zona Santa Maria del Soccorso a Roma, dove una donna di 59 anni è morta in casa in un incendio. L’appartamento è stato sequestrato.

A cura di Alessia Rabbai

Via Agnelo Sismonda in zona Santa Maria del Soccorso

Una donna è morta nell'incendio divampato all'interno di un appartamento al settimo piano di un palazzo in via Angelo Sismonda a Roma. I drammatici fatti risalgono alla serata di ieri, mercoledì 29 giugno, e sono avvenuti in zona Santa Maria del Soccorso. La vittima è una cinquantanovenne, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 23 quando il rogo si è originato all'interno dell'abitazione all'altezza del civico 13.

Non è chiaro da cosa siano partite le fiamme, sull'incendio sono in corso le indagini. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno notato il fumo uscire dall'abitazione e avvertito un odore acre propagarsi nell'aria. Le fiamme hanno bruciato l'interno della casa in breve tempo. Sul posto, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativaa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma con la richiesta urgente d'intervento, sono arrivati i pompieri, con due squadre, un'autoscala, un'autobotte, il carro teli e il TA/6, con il funzionario di guardia e il capo turno.

I soccorritori hanno domato le fiamme e si sono fatti largo nell'abitazione. Al suo interno c'era la donna ormai morta, che è stata trovata nel suo letto. Il decesso sarebbe avvenuto per intossicazione da fumo. Purtroppo inutile l'intervento del personale sanitario. La salma è stata riconsegnata ai famigliari, per lo svolgimento dei funerali. Terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio l'appartamento è risultato inagibile. Presenti i carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso, che hanno svolto gli accertamenti di rito e sequestrato l'abitazione. I militari hanno raccolto le informazioni necessarie e inviato l'informativa all'Autorità Giudiziaria.

Martedì una donna è morta in un incendio in casa a Balduina

Solo martedì scorso un'altra donna è morta a seguito di un incendio in casa. Il rogo durante la notte in via Seneca a Balduina, partito dalla fiammella di una candela lasciata accesa. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della stazione Roma Porta Medaglie d'Oro e e gli investigatori della VI Sezione del Nucleo investigativo di via in Selci, che hanno svolto le verifiche del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.