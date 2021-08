Incendio a Roma, paura alla Borghesiana: evacuate diverse palazzine Grosso incendio alla Borghesiana, periferia Est di Roma. Sul posto sono intervenute dieci squadre di vigili del fuoco. L’incendio è arrivato vicino alle abitazioni e per questo diverse palazzine sono state evacuate. “Le squadre dei vigili del fuoco sono attualmente a protezione delle abitazioni e capannoni, non ci sono persone intossicate”, si legge in una nota dei pompieri.

A cura di Enrico Tata

Foto Giannino Caria – Paracadutisti Onlus

Stando a quanto si apprende, un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 agosto, nel quartiere della Borghesiana, periferia Est di Roma. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con il supporto di un elicottero della Protezione civile. I pompieri stanno cercando di domare le fiamme, che sono arrivate anche vicino alle abitazioni e per questo diverse palazzine sono state evacuate per precauzione. Sul posto anche la polizia. Per il momento nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sempre a Roma e sempre nel primo pomeriggio, si legge sulla pagina Facebook Reporter Montesacro, un incendio di sterpaglie è divampato in zona Casal Monastero a via di Sant'Alessandro. Sul posto è intervenuta la Protezione civile, che ha provveduto a spegnere le fiamme.

Oggi oltre 50 interventi dei pompieri a Roma

I vigili del fuoco del Comando di Roma fanno sapere che oggi sono stati effettuati circa 50 interventi per incendi di sterpaglie, boschi e colture. Le zone più colpite sono in provincia di Roma e per la precisione Carpineto Romano, Velletri, Capena, Pomezia e Nettuno. Dalle prime ore del pomeriggio, ricordano i pompieri, dieci squadre sono impegnate alla Borghesiana. "Le squadre dei vigili del fuoco sono attualmente a protezione delle abitazioni e capannoni, non ci sono persone intossicate", si legge.