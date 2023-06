Incendio a Roma, il racconto shock: “Imprigionata nel fumo, a terra per un’ora con straccio bagnato” La testimonianza della signora Attilia Giancarla, 78 anni. La signora abita all’interno del palazzo di via Edoardo D’Onofrio, zona Colli Aniene a Roma, in cui oggi è divampato un terribile incendio.

A cura di Enrico Tata

"Ho sentito almeno dieci scoppi, poi ho visto il fuoco e poi tanto fumo, io all'ultimo piano imprigionata in mezzo al fumo", ha raccontato Attilia Giancarla, 78 anni. La signora abita all'interno del palazzo di via Edoardo D'Onofrio, zona Colli Aniene a Roma, in cui oggi è divampato un terribile incendio. Il bilancio è pesante: un morto, identità ancora ignota, e quindici feriti, tra cui tre in condizioni molto gravi al centro grandi ustionati del Sant'Eugenio.

"Non mi sono avventurata per le scale, ho aperto il portone, ma non vedevo niente e sono rientrata con la paura che scoppiasse il gas. I miei figli mi hanno detto di mettermi a terra con gli asciugamani bagnati. Sono stata quasi un'oretta da sola, ho avuto un attacco di panico, poi sono arrivati i vigili del fuoco che mi hanno salvata", ha raccontato ancora la signora.

"Fortunatamente nella mia camera da letto c'era poco fumo. Stava soprattutto nel salone e in cucina. Ho avuto un attacco di panico, ho pianto per un'ora e mezza con i miei figli al telefono. Non ho mai avuto una paura così, ma mi sono detta ‘se devo morire muoio qua'. Per le scale proprio non si vedeva a un centimetro. Infatti molte persone sono in ospedale proprio perché hanno cercato di scendere le scale per mettersi in salvo".

Intanto tre palazzine sono state evacuate e risultano inagibili. Si tratta dei civici 73, 79, 81. Il presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti, ha informato che saranno allestite delle tendopoli provvisorie all'Istituto Croce e al Palalevante.

Il sindaco Gualtieri ha dichiarato: " Mi stringo al dolore della famiglia della vittima ed esprimo la mia solidarieta' a tutti i feriti. Siamo vicini alle famiglie colpite da questa tragedia e le sosterremo in tutti i modi. Sono in contatto con il Prefetto Giannini, il presidente Umberti, l'assessore Zevi, e la Protezione Civile di Roma Capitale che sono operativi sul posto per sopperire a tutte le necessita'. Grazie a tutti i soccorritori, ai vigili del fuoco, alla direzione del Sant'Eugenio e a tutti gli operatori sanitari che stanno dando il massimo per prendersi cura delle persone coinvolte".