Incendio a Roma, fiamme in zona Marconi: in cielo si alza una colonna di fumo visibile da lontano Colonna di fumo nero si alza da Marconi a Roma, a pochi passi da piazza Meucci: "Adesso tutta la zona è grigia dal fumo chiudete le finestre", scrivono alcuni residenti.

A cura di Beatrice Tominic

La colonna di fumo nero in zona piazza Meucci.

Una colonna di fumo nera è apparsa dall'ora di pranzo di oggi, lunedì 24 febbraio 2025, a Roma, nel quadrante sud ovest della capitale. Come appreso da Fanpage.it l'incendio è scoppiato a pochi passi da piazza Meucci, fra la zona di Marconi e Magliana. Precisamente il rogo è stato segnalato sul Lungotevere degli Inventori, all'altezza del civico 130, circa. Sul posto sono immediatamente state mandate due squadre dei vigili del fuoco, una delle quali dotata di autobotte.

Incendio a piazza Meucci: cosa è successo

La colonna di fumo nera si è alzata a pochi passi da piazza Meucci, fra i quartieri di Marconi e quello della Magliana. E, in breve tempo, è diventata sempre più alta. La colonna di fumo scuro e denso nel cielo è apparsa visibile anche a distanza e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto e quale fosse la zona coinvolta.

Come appreso da Fanpage.it, l'incendio è scoppiato all'interno di un campo rom che su trova sul Lungotevere degli Inventori, all'altezza del civico 130. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo. Ciò che è certo è che in breve tempo si è alzata una colonna di fumo nero e denso verso l'alto. E che l'aria, nella zona, si è fatta irrespirabile.

L'intervento dei vigili del fuoco alla Magliana

Una volta arrivata la segnalazione, verso le 13.36, la Sala Operativa dei vigili del fuoco ha inviato due squadre, una dotata di autobotte, sul posto che si sono messe immediatamente a svolgere le operazioni di spegnimento sul luogo avvolto dalle fiamme. Oltre a loro, a raggiungere il luogo dell'incendio anche i carabinieri con due pattuglie ed è arrivato anche un'ambulanza con operatori del pronto soccorso pronti ad intervenire in caso di necessità.