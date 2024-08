video suggerito

Incendio a Roma a La Rustica, fiamme sfiorano le case: è il terzo rogo nello stesso punto in 3 giorni La Rustica brucia ancora: è il terzo rogo nello stesso punto in tre giorni a Roma. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. L’incendio sfiora le case. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio in corso a La Rustica dell'8 agosto.

Fiamme mercoledì. Fiamme giovedì. E fiamme anche oggi nella zona di La Rustica a Roma dove per la terza giornata consecutiva si è sviluppato un incendio in via Matteo Civitali, fra la Riserva Naturale dell'Aniene, via di Tor Cervara e La Rustica, nel quadrante est della capitale. Le fiamme si sono originate in mattinata ma soltanto nel primo pomeriggio si sono sviluppate e allargate. Ora il fuoco sta sfiorando le case che si trovano nella zona, fra cui alcuni alloggi popolari.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivate tre squadre e un'autobotte di volontari della protezione civile. Attesi anche i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Nel frattempo i soccorsi stanno cercando di arginare l'ampliarsi delle fiamme per evitare che possano raggiungere le abitazioni (e, con esse, coinvolgere i residenti) o le aree di sosta delle automobili.

Nel frattempo nella mattinata di oggi, venerdì 9 agosto 2024, i quartieri del quadrante est della capitale si sono svegliati avvolti dal forte odore acre di bruciato. E, nei casi più complicati, con la cenere posata sul pavimento dei balconi. Soltanto ieri nell'area di Roma si sono sviluppati più 50 incendi.

Il primo incendio a La Rustica mercoledì 7 agosto

Il primo rogo della zona risale a questo mercoledì, 7 agosto 2024. Massima allerta per la vicinanza con il tratto urbano dell'A24 che, per la presenza del fumo denso che blocca la visuale, ha rischiato di essere chiuso. Sul posto i vigili del fuoco e volontari della protezione civile anche con i mezzi aerei, come canadair e elicotteri.

Il secondo incendio ieri: paura per la case popolari

Nel corso della giornata di ieri, fra la tarda mattina e il primo pomeriggio, le fiamme si sono spinte minacciosamente verso parcheggi e case della zona. In questo caso l'incendio, in particolare, si è sviluppato fra via della Quercia, via del Mirtillo e via del Casale Caletto. Anche in questo caso, per assicurarsi le operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme nell'aerea, è stato richiesto l'intervento aereo.