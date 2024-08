Incendio a Palestrina, le fiamme bruciano e distruggono tre auto

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco al lavoro, mentre spengono le fiamme a Palestrina

Un incendio è divampato in via Prenestina Nuova nel Comune di Palestrina in provincia di Roma. Le fiamme sono divampate nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 agosto. A bruciare sono state tre auto, che le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto. Non sono chiare al momento le cause del rogo, né da dove sia partito, gli accertamenti sono in corso. Fortunatamente da quanto si apprende nell'incendio non è rimasto ferito né intossicato nessuno.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 2, quando è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per delle fiamme, che bruciavano nell'oscurità. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto all'altezza del civico 286 sono giunti i pompieri con la squadra territoriale 24/A e un’autobotte AB/10, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Presenti per gli accertamenti di rito le forze dell'ordine. Terminate le verifiche necessarie, le carcasse delle auto verranno rimosse.

Ad Artena due famiglie evacuate per un incendio

Ieri pomeriggio un grosso incendio ha interessato il Comune di Artena, dove le fiamme a partire dalle ore 17 hanno richiesto che l'intervento dei pompieri andasse avanti per tutta la notte. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno evacuato in via precauzionale due abitazioni in cui vivono due famiglie, perché le fiamme erano veramente vicine. La Sala operativa alle ore 6 di stamattina ha inviato anche il Dos Vf per la gestione dei lanci da parte dei mezzi aerei. Erano presenti sul posto anche gli operatori della protezione civile, i carabinieri ed la sindaca di Artena Silvia Carocci.