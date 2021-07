Incendio a Ostia: in fiamme la pineta delle Acque rosse Incendio alla pineta delle Acque rosse a Ostia, non lontano da via dei Romagnoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, che hanno subito circoscritto il rogo. Fortunatamente sono state distrutte soprattutto sterpaglie secche. Gli alberi sembrano essere stati risparmiati dalle fiamme.

A cura di Enrico Tata

Un vasto incendio ha mandato in fiamme parte della pineta delle Acque rosse a Ostia, non lontano da via dei Romagnoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, che hanno subito circoscritto il rogo. Fortunatamente sono state distrutte soprattutto sterpaglie e sottobosco. Nonostante questo un fitto fumo grigio si è alzato dalla pineta ed è rimasto visibile per diverso tempo da chilometri di distanza. "C'è puzza ovunque, purtroppo", hanno commentato diversi cittadini sui gruppi Facebook del quartiere. Il fumo è arrivato anche nelle vicinanze delle case.

In fumo il sottobosco della pineta delle Acque rosse

La Protezione civile di Fiumicino informa di essere stata attivata dalla Sala Operativa Regionale. Una squadra con autobotte è intervenuta su un incendio di vaste proporzioni alla pineta di Ostia. Sul posto erano già presenti autobotti e squadre dei vigili del fuoco.

Come si vede nella fotografia diffusa dalla Protezione civile di Fiumicino, ad andare in fumo sono state soprattutto le sterpaglie e il sottobosco secco della pineta. Gli alberi sembrano essere stati risparmiati dalle fiamme.