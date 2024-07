video suggerito

Incendio a Nuovo Salario sotto il Viadotto dei Presidenti: fiamme a ridosso di strade e case L'incendio è arrivato a sfiorare palazzi e strade. Chiesto l'intervento di un canadair.

A cura di Redazione Roma

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, domenica 14 luglio, nell'area verde sottostante il viadotto Giuseppe Saragat e il viadotto Antonio Segni. Le sterpaglie secche, che hanno preso fuoco per cause da accertare, hanno fatto diffondere le fiamme velocemente incendiando anche alcuni cumuli di rifiuti. Si tratta dell'area verde proprio a ridosso del quartiere Nuovo Salario e Vigne Nuove. La colonna di fumo nero è ben visibile in tutto il quadrante Nord-Est della periferia romana, dal Parco delle Sabine a Colle Salario, da Serpentara a Casale Nei.

Sul posto a lavoro diverse squadre di vigili del fuoco e della protezione civile, che hanno lavorato per circoscrivere l'incendio, evitando che si avvicinasse quanto più possibile alle abitazioni. Le fiamme sono arrivate a un centinaio di metri dal commissariato di Fidene-Serpenetara in via Enriquez, e a lambire la carreggiata del viadotto dei presidenti. Da quanto si apprende è previsto anche l'intervento di un canadair. Solo due giorni fa la stessa zona era stata interessata da un altro rogo di sterpaglie anche se di dimensioni più contenute di quello di oggi.

Casal Monastero: fiamme vicino alle case, 11 intossicati

Ieri la situazione più complicata a Casal Monastero, dove un incendio è arrivato a ridosso delle abitazioni provocando 11 intossicati (tra cui 3 minori e alcuni poliziotti) e costringendo circa cinquanta persone a lasciare le proprie abitazioni.

Oggi un incendio anche nella zona di Vallerano

Incendio anche nella zona di Vallerano, alla periferia Sud di Roma in IX Municipio. La denuncia degli esponenti locali di Fratelli d'Italia Eloisa Fanuli e Amedeo Zamparelli: "Anche questa mattina come ormai tutti i giorni registriamo un altro incendio qui in IX municipio. Questa mattina a essere vittima dell'incuria del verde è il quartiere di Vallerano. Purtroppo ancora risultano vane le nostre richieste e quelle dei residenti che richiedono, ormai da tempo, un piano emergenziale a cura del Verde del nostro territorio. Speriamo soltanto di non dover assistere a un'altra estate di fuoco e fiamme. Noi continueremo la nostra battaglia per il ripristino della sicurezza affianco dei cittadini".