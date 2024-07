video suggerito

Incendio vicino alla Centrale del Latte di Roma: intossicati 3 bimbi e 8 adulti, fra cui i poliziotti intervenuti Incendio nella zona della centrale del latte di Roma: evacuati dalle abitazioni i residenti. Sono finiti in ospedale 2 adulti, 3 bambini e 6 poliziotti intervenuti.

A cura di Beatrice Tominic

Nel pomeriggio di oggi, sabato 13 luglio, un incendio è divampato a Roma, nei pressi della Centrale del Latte. Le fiamme si sono originate intorno alla 15 nell'area compresa fra via Goito, via Zorzi, via da Lucca, via Re Enzo e via Dante da Maiano. Le persone che risiedono nella zona sono state evacuate dagli agenti della Polizia di Stato, prontamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile.

Erano da poco trascorse le 15 di oggi quando i Vigili del fuoco di Roma hanno ricevuto una richiesta di intervento per un incendio che coinvolgeva una zona boschiva, alcune abitazioni e una ditta traslochi nella zona nord est della Capitale. I pompieri sono immediatamente intervenuti sul posto per domare le fiamme. Nel rogo erano coinvolti anche i mezzi della ditta traslochi, con il capannone ed un container.

Intanto il fumo si stava espandendo, coinvolgendo anche i residenti (fra cui molti bambini) delle case limitrofe. Per questo motivo gli agenti del commissariato San Basilio Fidene e della Squadra Volanti della Questura si sono prodigati per aiutarli a uscire dagli appartamenti, tentando di metterli in salvo da eventuali intossicazioni.

Alcuni di loro, però, hanno inalato fumi tossici e infatti al momento sono ricoverati in ospedale 2 adulti, 3 bambini e 6 poliziotti intervenuti. Tutti hanno ricevuto un'intossicazione lieve e stanno ricevendo le cure necessarie. Intanto i Vigili del fuoco e la Protezione civile intorno alle 17 hanno definitivamente spento l'incendio.