Incendio a Nettuno, brucia un capannone industriale: fiamme altissime visibili in tutta la zona Incendio a Nettuno, litorale Sud di Roma. Vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno cercando di spegnere le fiamme, che sono visibili anche a chilometri di distanza.

A cura di Enrico Tata

Incendio a Nettuno – Foto Facebook Sei di Nettuno se…

Incendio nella notte a Nettuno, litorale a Sud di Roma. Stando a quanto riportano alcuni residenti su Facebook, starebbe bruciando un capannone industriale in via Tre Cancelli Piscina. Si tratterebbe nello specifico delle Officine Amati. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere il rogo divampato intorno alle 3 di notte. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza, segnalano i residenti. Per il momento non è stata formulata alcuna ipotesi sulle cause dell'incendio.