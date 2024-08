video suggerito

Incendio a Monte Mario, nessun rischio per i cittadini: non rilevate sostanze tossiche nell'aria Secondo gli esperti, quello di Monte Mario è stato un incendio definito "essenzialmente boschivo" e per questo non è stato considerato necessario introdurre particolari prescrizioni per la cittadinanza. L'Arpa, comunque, installerà un campionatore per monitorare la qualità dell'aria.

A cura di Enrico Tata

Non sono state rilevate al momento sostanze tossiche a Monte Mario, ma l'Arpa posizionerà un campionatore nell'area dell'incendio divampato ieri per monitorare la qualità dell'aria. Al momento, però, non ci sarebbe alcun rischio per i lavoratori e i residenti della zona.

Si è riunito nella mattinata di oggi il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Roma Capitale per fare il punto sull'incendio divampato ieri. Alla riunione, stando a quanto si apprende, erano presenti il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile, Giuseppe Napolitano, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e collegati in remoto i rappresentanti dei Dipartimenti comunali interessati, della Asl, di Roma Natura, della Polizia Locale di Roma Capitale e del Tribunale di Roma.

Secondo gli esperti, quello di Monte Mario è stato un incendio definito "essenzialmente boschivo" e per questo non è stato considerato necessario introdurre particolari prescrizioni per la cittadinanza. Come abbiamo scritto, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul posto per continuare le attività di spegnimento dei focolai residui. Sul posto anche il personale del Dipartimento Ambiente per le attività di bonifica.

Al momento non si rilevano presenze tossiche nell'aria e tutti i lavoratori della zona sono al sicuro, si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione del Coc. In ogni caso l'Arpa posizionerà un campionatore nell'area dell'incendio e la Asl Roma 1 visionerà i dati raccolti per decidere eventualmente "di impartire disposizioni diverse per salvaguardare la salute della cittadinanza".

Per contenere il rischio incendi è stato deciso di istituire una task force per i parchi cittadini, formata da Polizia Locale, Arpa, Roma Natura e personale della Protezione Civile.