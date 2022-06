Incendio a Max&Co in via dei Condotti: fiamme al pian terreno, negozio chiuso Fiamme al pian terreno del negozio Max&Co in via dei Condotti a Roma, che è stato chiuso. I vigili del fuoco indagano per stabilire le cause.

I vigili del fuoco a via dei Condotti per l’incendio nel negozio Max&Co

Incendio nel negozio Max&Co di via dei Condotti a Roma. Il rogo è divampato stamattina, mercoledì primo giugno, nell'atelier nel cuore del centro storico. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 9 quando sono scaturite le fiamme, che hanno interessato i locali del pian terreno e sono state estinte in tarda mattinata. Non è ancora chiaro cosa le abbia originate e sono ancora in corso le verifiche necessarie a stabilirlo, così come gli accertamenti a carico di periti per verificare la sicurezza dei locali. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale, i pompieri sono intervenuti con la squadra 1A di via Genova all'altezza di via dei Condotti, che fa angolo con largo Carlo Goldoni e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno lavorato insieme a un'autobotte e il carro degli autoprotettori e in breve tempo hanno domato il rogo.

Indagini sulle cause dell'incendio da Max&Co in via dei Condotti

Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono persone coinvolte nell'incendio, né feriti né intossicati. L'intervento dei soccorritori ha scongiurato che le fiamme si propagassero all'interno del negozio d'alta moda che conta circa 700 metri quadri su tre livelli. Il rogo è stato estinto, i vigili del fuoco stanno svolgendo le verifiche per determinare la causa dell’accaduto. Il negozio è stato temporanemente chiuso per la sicurezza di dipendenti e clienti e per agevolare le operazioni dei soccorritori e resterà interdetto fino a quando le condizioni per la riapertura lo consentiranno. Presenti durante l'intervento anche le forze dell'ordine, per gli accertamenti di propria competenza. I carabinieri hanno temporaneamenete chiuso la strada.