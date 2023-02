Incendio a Marino, in fiamme nel chiosco della porchetta Il Buon Gusto a Frattocchie Fiamme nella notte a Frattocchie a Marino, dove un incendio ha distrutto il chiosco della Porchetta ‘Il Buon Gusto’.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio nel chiosco della porchetta ’Il Buon Gusto’ a Frattocchie

Incendio nel chiosco della porchetta ‘Il Buon Gusto' a Frattocchie. Le fiamme sono divampate nella serata di oggi, venerdì 17 febbraio, in via Appia Nuova, all'altezza del chilometro 19/800, nella frazione del Comune di Marino, ai Castelli Romani. Non è ancora chiaro cosa le abbia provocate. A segnalare l'accaduto a Fanpage.it sono stati alcuni residenti, che hanno sentito un forte odore di bruciato, visto prima levarsi del fumo e poi le fiamme, che in poco tempo hanno avvolto la struttura, distruggendola. Alcuni passanti hanno immortalato l'incendio con degli scatti.

Da chiarire le cause dell'incendio

Il fuoco infatti ha completamente avvolto il chiosco, provocando danni ancora da valutare. Arrivata la chiamata d'emergenza alla Sala operativa dei vigili del fuoco, sul posto sono intervenute diverse squadre, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Una volta estinto, procederanno con la conta dei danni. Presenti per gli accertamenti di propria competenza anche i carabinieri e la polizia.

Marino come la zona dei Castelli Romani in genere è una città famosa per le fraschette e per i chioschi, dove degustare seduti al tavolo o passeggiando i prodotti enograstronomici tipici del territorio, come appunto la porchetta. In particolare questo chiosco vendeva ai clienti porchetta di Ariccia Igp e panini farciti di vario tipo. Il chiosco ‘Il Buon Gusto' era un punto di passaggio molto conosciuto e apprezzato in città, una delle mete obbligate per gli amanti della porchetta, magari accompagnata da una birra fresca o da un bicchiere di vino rosso, per chi visitava Marino e aveva voglia di uno spuntino, per ciclisti e motociclisti. Una volta domate le fiamme estinto il rogo, si attende la conta dei danni, per capire quanto abbiano rovinato la struttura e quando quest'ultima potrà riaprire.