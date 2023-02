Incendio a Magliana, prende fuoco un appartamento: tre adulti e una bambina restano intossicati Un appartamento ha preso fuoco nel quartiere di Magliana: sono rimaste intossicate quattro persone, fra cui una bambina, tutte trasportate negli ospedali più vicini.

A cura di Beatrice Tominic

È scoppiato subito dopo pranzo nella zona di Magliana, nel quadrante sud ovest della capitale, all'interno di un appartamento situato al sesto piano di via dell'Impruneta. Non appena allertati sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

In un primo momento, oltre all'abitazione completamente distrutta, non sembravano essere rimaste coinvolte persone. Secondo gli ultimi aggiornamenti, invece, quattro persone, fra cui una bambina, sono rimaste intossicate e trasportate d'urgenza negli ospedali vicini.

L'incendio in via dell'Impruneta

Il rogo si è sviluppato nel primissimo pomeriggio di oggi all'interno di un appartamento al sesto piano, di un palazzo con otto, del civico 7 di via dell'Impruneta, nel quartiere della Magliana.

In breve tempo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, non appena allertati, sono arrivati sul luogo del rogo con due squadre di agenti insieme ad un'autobotte, un'autoscala, al Carro Teli e al TA 6. Oltre a loro, sul posto sono arrivati anche il capoturno dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia di stato e un'ambulanza del personale sanitario del 118. Proprio loro si sono occupati di prendere in cura le quattro persone rimaste intossicate, fra cui una bambina trasportandole d'urgenza negli ospedali vicini.

A seguito dell'incendio, l'appartamento direttamente interessato è stato completamente distrutto dalle fiamme, ma anche i tre appartamenti più vicini sono stati dichiarati inagibili. Una volta spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno continuato con le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.