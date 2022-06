Incendio a Guidonia Montecelio: prende fuoco una rimessa di camion Un altro incendio a pochi chilometri dalla capitale: prende fuoco una rimessa di camion a Guidonia Montecelio. La nube nera è visibile a distanza.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook

Paura a Guidonia Montecelio, comune ad est della città di Roma e terzo del Lazio, dove cittadini e cittadine verso l'ora di cena hanno udito delle esplosioni: in breve tempo dalla cittadina si è alzata una colonna di fumo nero e denso. Un altro incendio ha colpito la zona della capitale, da cui Guidonia dista appena una trentina di chilometri.

L'incendio a Guidonia Montecelio

Come riporta in un articolo il Messaggero, la nube di fumo scuro è facilmente distinguibile nonostante il cielo del crepuscolo anche a chilometri di distanza, visibile da diverse zone della città e persino da alcune della capitale, come il quartiere Ponte di Nona. "Stasera di nuovo tappati in casa", ha scritto qualcuno sui social, vedendo il fumo.

Il rogo si è sviluppato all'interno di una rimessa di camion che si trova in via Lago dei Tartari, nella zona più a sud ovest del comune di Guidonia Montecelio, nella frazione di Albuccione: non si sa ancora qualche sia la causa che ha portato all'originarsi del rogo nel deposito di camion che si trova di fronte alla Tekneko. Le prime fiamme si sarebbero sviluppate verso l'ora di cena, alle ore 20.30 circa. La paura più grande per i cittadini e le cittadine che vivono nei pressi della zona colpita, sarebbe stata innescata da una serie di esplosioni, probabilmente quelle delle ruote del camion.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, una volta allertati, sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco per contenere le fiamme e iniziare le operazioni di spegnimento, che sono ancora in corso. Oltre a loro, sono arrivati sul luogo dell'incendio anche i volontari del nucleo della Protezione Civile di Guidonia. Proprio oggi sulla loro pagina di Facebook ribadivano quanto questo caldo potesse essere pericoloso per gli incendi boschivi: come hanno scritto,

Non si attenua l'ondata di calore che sta interessando la nostra Regione.Le temperature molto elevate, associate a tassi elevati di umidità, che ci accompagneranno anche nei prossimi giorni rappresentano un rischio per gli incendi boschivi. In questi primi dodici giorni di campagna antincendio sono stato effettuati 29 interventi con 118 operatori utilizzati nelle operazioni di spegnimento per circa 116 ore d'intervento fronte fuoco.Rispetto allo scorso anno si è già superato di gran lunga le ore d'intervento nei primi dodici giorni di campagna.