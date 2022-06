Incendio a Genzano, distrutto dalle fiamme lo storico forno ‘Da Ciccio’ Intorno alle 4 nella notte tra mercoledì e giovedì il negozio è stato avvolto dalle fiamme. L’origine del rogo, il cortocircuito di un frigorifero.

A cura di Enrico Tata

Foto Castelli Notizie

Distrutto dalle fiamme lo storico forno ‘Da Ciccio' di Genzano di Roma, il paese dei Castelli Romani nota anche per il suo pane casareccio. Intorno alle 4 nella notte tra mercoledì e giovedì, riporta il quotidiano locale Castelli Notizie, il negozio è stato avvolto dalle fiamme. L'origine del rogo è dovuta a un frigorifero andato in corto circuito e in pochi minuti il piccolo panificio è stato distrutto. Alcuni vicini hanno avvertito i proprietari e hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto del fumo e delle fiamme fuoriuscire dal locale commerciale. L'incendio è stato spento all'alba e l'area è stata transennata dagli agenti della polizia locale.

"Ringraziamo tutti voi per la solidarietà che ci avete mostrato oggi, in un momento molto difficile, a coloro che si sono offerti di dare una mano e a chi ha avuto un semplice pensiero", hanno scritto su Facebook i proprietari del forno, che è gestito da "Ciccio" Alessandro Consalvi e dalle due sorelle Laura ed Emanuela.

Tantissimi sono stati infatti i messaggi di solidarietà da parte dei cittadini di Genzano. Si legge su alcuni gruppi Facebook del paese: "Mi dispiace, non mollare Ciccio, ritorneremo numerosi come riapri". E ancora: "Che dispiacere… vi auguro di riprendervi quanto prima e di tornare a farci mangiare le pizzette più buone dei Castelli Romani! Un abbraccio". "Mi dispiace tanto, vi capisco, un abbraccio forte forte a tutti e coraggio, lo rifarete più BELLO", il testo di un altro messaggio. Famoso il tutto il paese per il pane, la pizza e le pizzette dai tanti gusti, i genzanesi sperano di restare senza Ciccio soltanto per poco tempo.