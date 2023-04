Incendio a Corcolle, a fuoco capannone di un’ex falegnameria: operazioni di spegnimento in corso Sul posto sono arrivati 11 mezzi dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento: l’intervento risulta essere impegnativo a causa dell’alto numero di abitazioni che si trovano vicino al capannone a fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

L'incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile, a Corcolle, frazione di Roma che si trova ad est della capitale. A prendere fuoco è stato un capannone di un'ex falegnameria che si trova in via Castel di Lama al civico 83, due traverse dopo il supermercato Crai della zona.

Non appena segnalato il rogo, alle ore 14 la sala operativa del comando di Roma ha inviato ad intervenire sul rogo undici automezzi, fra cui alcune aps (auto pompa serbatoio) e autobotti a cui si sono aggiunti diversi mezzi di supporto.

L'intervento dei vigili del fuoco

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, l'incendio si era già esteso sull'intera superficie del capannone: i pompieri si sono trovati a dover fronteggiare quello che era diventato già un incendio generalizzato del capannone.

I pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per spegnere le fiamme, alte e brillanti, che avevano già avvolto tutto lo stabile, dal quale, come si vede in foto, si è levato verso l'alto un fumo nero e denso.

Le operazioni di spegnimento ancora in corso

L'intervento di spegnimento dell'incendio, per cui è stato richiesto l'impiego di undici automezzi, è ancora in atto: è ancora difficile avanzare le prime stime sul tempo che i vigili del fuoco impiegheranno per spegnere le fiamme prima e per mettere in sicurezza tutta l'area colpita dal rogo, poi.

Secondo le prime informazioni, però, le operazioni di spegnimento risulterebbero molte impegnative dato l'alto numero di abitazioni a ridosso del capannone dell'ex falegnameria da cui è partito l'incendio.

L'avviso del comitato di quartiere: "Spostate le auto"

A causa dell'incendio, come hanno comunicato dal comitato di quartiere di Corcolle, è vietato transitare su via di Sant'Elpidio a mare: il suggerimento, come si legge nella nota pubblicata su Facebook, è quello di spostare le macchine parcheggiate su via Castel di Lama e via Folignano.

La colonna di fumo visibile da lontano

Mentre i vigili del fuoco iniziavano le operazioni di spegnimento del rogo, alcuni utenti hanno segnalato la presenza di un'alta colonna di fumo nero sul cielo di Corcolle, che si alzava fra gli alberi e le numerose abitazioni che si trovano a ridosso del capannone.